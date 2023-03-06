Щегель также сообщил, что планирует получить политическое убежище в другой стране.

Украинский комик Андрей Щегель, бежавший в Турцию после получения трех повесток, сделал скандальное заявление в своем подкасте. Он заявил, что все обвинения в его адрес являются проявлением зависти, а в Украине "нет шансов на цивилизованную жизнь".

По мнению Щегеля, Украина – это "цирк с попаянными дебилами", где люди "не могут включить голову, возразить, поддержать и что-то делать". Он также описал украинцев как "зависимых п*доров", которые "трясутся за пирожок с г*вном".

Комик назвал украинских комиков "недоразвитыми пи*расами" и заявил, что не собирается возвращаться в Украину. Щегель также сообщил, что планирует получить политическое убежище в другой стране.

Он признался, что бежал из Украины ради своего "психологического комфорта" и отметил, что "устал от войны". Однако он имеет офицерское звание и является призывником. Он смог уехать за границу только как "артист, представляющий страну за границей", ведь воевать не собирается.

"Я готов никогда туда не возвращаться. И нет более сильного мотиватора, чем украинский народ, чтобы не возвращаться в Украину. Украинские комики недоразвитые п*дарасы, мы Северная Корея, вот что я думаю", – заявил мужчина.

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