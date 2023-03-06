В Google-отзывах о ресторане Gasthaus Krombach можно увидеть много отзывов украинцев, которые выразили свои негативные эмоции.

Ресторан Gasthaus Krombach в Берлине, Германия, оказался в центре скандала из-за антиукраинской рекламы. Маркетологи ресторана использовали оскорбительные выражения, называя президента Украины и украинцев "свиньями" и призывая прекратить финансовую помощь.

Видео с такой рекламой было размещено в TikTok, но было удалено после того, как получило негативную реакцию. Ресторан Gasthaus Krombach использовал такую рекламу, вероятно, чтобы привлечь российских посетителей и националистически настроенных немцев.

Украинцы, однако, успели увидеть рекламу и оставить свои отзывы о ней. Некоторые украинцы жаловались на пристрастное и нацистское отношение персонала к посетителям.

В Google-отзывах о ресторане Gasthaus Krombach можно увидеть много отзывов украинцев, которые выразили свои негативные эмоции по поводу такой рекламы. Оценки и отзывы украинцев оставленные на ночь, и за первую половину дня 6-го февраля привели к заметному снижению рейтинга заведения.

«Ужасное место с просто отвратительной едой; Худшее место в мире; Получайте то, чего заслуживаете; Какой позор; калибр вам в окно, уроды; Хозяин ресторана свинья редкой породы!

Не приглянулась ни еда, ни сервис, ни атмосфера. Позор за рекламу; Мерзкое, ужасное место, не рекомендую. Любят русский мир. Позор!!!; русский сторонник войны» - выразили в отзывах негодование пользователи.

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