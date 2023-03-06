Как пишет издание Sky News, о пропаже девочки-подростка в городе Долиш в Девоне сообщили в субботу вечером. Поиски несовершеннолетней проходили при поддержке полицейского вертолета и береговой охраны.
На пляже в южном Девоне 14-летнюю украинку нашли без сознания. Впоследствии девочку доставили по воздуху в Королевскую больницу Девона и Эксетера, но спасти ее не удалось и позже она скончалась. Родным сообщили о трагедии, они опознали девочку.
«Эта смерть в настоящее время рассматривается как необъяснимая, и продолжается расследование обстоятельств этой смерти. Наши мысли с семьей и друзьями девочки-подростка в это трагическое время», — заявила детектив-инспектор Бекки Дэвис из полиции Девона и Корнуолла.
Полиция призывает всех, у кого есть записи с камер видеонаблюдения или дверных звонков, которые могут помочь расследованию, сообщить об этом.
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"Погибшая девочка была гражданкой Украины, которая проживала в районе Долиш; был установлен контакт с посольством Украины, и Министерство внутренних дел также знает об этом инциденте", — добавила детектив.
Напомним, ранее также стало известно, что оборвалась жизнь очень храброй украинки.
Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, выжившая в результате атаки врага по жилому дому в Запорожье, рассказала, как людей бросили на произвол судьбы.
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