В Великобритании при странных обстоятельствах оборвалась жизнь 14-летней украинки, в полиции ее смерть пока называют "необъяснимой".

Как пишет издание Sky News, о пропаже девочки-подростка в городе Долиш в Девоне сообщили в субботу вечером. Поиски несовершеннолетней проходили при поддержке полицейского вертолета и береговой охраны.

На пляже в южном Девоне 14-летнюю украинку нашли без сознания. Впоследствии девочку доставили по воздуху в Королевскую больницу Девона и Эксетера, но спасти ее не удалось и позже она скончалась. Родным сообщили о трагедии, они опознали девочку.

«Эта смерть в настоящее время рассматривается как необъяснимая, и продолжается расследование обстоятельств этой смерти. Наши мысли с семьей и друзьями девочки-подростка в это трагическое время», — заявила детектив-инспектор Бекки Дэвис из полиции Девона и Корнуолла.

Полиция призывает всех, у кого есть записи с камер видеонаблюдения или дверных звонков, которые могут помочь расследованию, сообщить об этом.

"Погибшая девочка была гражданкой Украины, которая проживала в районе Долиш; был установлен контакт с посольством Украины, и Министерство внутренних дел также знает об этом инциденте", — добавила детектив.

Напомним, ранее также стало известно, что оборвалась жизнь очень храброй украинки.

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