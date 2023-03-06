Легендарный американский музыкант, один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон умер в возрасте 71 года. Трагическое известие сообщили на официальной странице группы в Facebook.

"С глубочайшим сочувствием и печалью мы должны сообщить, что сегодня мы потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гэри Россингтона. Гэри теперь со своими братьями Skynyrd и семьей на небесах и играет красиво, как всегда. Пожалуйста, держите Дейла, Мэри, Энни и всю семью Россингтон в своих молитвах и уважайте частную жизнь семьи в это трудное время.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼", — сказано в публикации.

Гэри Россингтон был последним оставшимся в живых первоначальным участником Lynyrd Skynyrd. Как пишет Rolling Stone, гитаристу не раз удавалось "обмануть" смерть. Он пережил жесткую автомобильную аварию в 1976 году, врезавшись в дерево, что вдохновило группу на написание поучительной песни That Smell. Год спустя он вышел из печально известной авиакатастрофы 1977 года, в которой погибли певец Ронни Ван Зант, гитарист Стив Гейнс и бэк-вокалистка Кэсси Гейнс, с двумя сломанными руками, сломанной ногой, проколотым желудком и печенью.

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