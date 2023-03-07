Еще одно черное известие пришло с фронта на Ивано-Франковщину.

О трагедии, как пишет Politeka.net, сообщил глава Богородчанской общины Ростислав Заремба.

По его словам, 6 марта в бою с врагом у села Спорное Бахмутского района Донецкой области погиб солдат Михаил Данилюк, боец ​​108-го батальона 10-й ОГШБ.

Воин родился в 1978 году, проживал в селе Хмелевка Богородчанской громады.

«Михаил Данилюк был призван только в конце января этого года и сразу попал в самый ад боев за Бахмут. Как солдат он до конца и с честью выполнил свою гражданскую и военную обязанность защиты Отчизны», - сообщил Заремба на своей странице в Facebook.

Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели воина, оплакивают жизнь, которую унесли российские оккупанты.

«Пусть с Богом покоится. Искренние соболезнования родным»,

«Низкий поклон тебе, Миша. Царство тебе Небесного и вечной памяти. Искренние соболезнования родным. Держитесь...»,

«Вечная память Герою. Родным силы и терпения», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ранее сообщалось, смогут ли россияне переломить ход войны.

Также стало известно о гибели очень храброй украинской красавицы.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ударили ракетами по школе и жилым домам.