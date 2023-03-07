На них, как пишет Politeka.net, обратил внимание обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, уже вторую неделю с территории Беларуси вывозятся подразделения 6 МСД 3 АК российских оккупантов, которые размещались и проходили подготовку на беларуских полигонах.

Таким образом уменьшение личного состава уже превышает пять тысяч человек.

Коваленко отмечает, что военнослужащих, которых вывозят с Беларуси, в первую очередь отправляют в Луганскую область для усиления группировки на этом направлении.

«Но тут весьма примечательный вот какой момент… Вывозить-то, они вывозят, а кого завозят вместо? Напомню, что в предыдущий раз в Беларуси размещалась 2 МСД 1 ТА, численно до 11 тыс л/с. После того как эти подразделения прошли подготовку их так же стали вывозить из РБ, но при этом, одновременно завозить 6 МСД 3 АК. Сейчас же, уже вторую неделю россиян только вывозят», - размышляет Коваленко в своем телеграм-канале, добавив, что на фоне происходящего возникает ряд вопросов.

В частности, полигоны в Беларуси использовались в связи нехваткой таковых в россии, для подготовки всей массы частично мобилизованных. Если исходить из того, что количество полигонов в рф не изменилось, можно предположить, что изменилось количество военнослужащих.

«Тогда, выходит, стало меньше биомассы, которую следует готовить. Но, если это так, то значит, что мобилизационные действия не дотягивают сейчас в россии даже до четверти от осенних мероприятий, а это в перспективе чревато нехваткой людского ресурса, с учётом потерь», - уверен Коваленко.

По словам эксперта, если в ближайшие дни или недели в Беларусь не начнут завозить новую партию «мобиков», , то «можно будет делать осторожные, но весьма занимательные, предварительные выводы из происходящего».

Отметим, тем временем стали известны новые данные потерь оккупантов на украинской земле. Так, за минувшиие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи захватчиков.

На утро 7 марта потери оккупантов, по официальным данным Генштаба ВСУ, составили 154 830 человек.

Напомним, ранее появилась информация, сколько на самом деле гибнет оккупантов в битве за Бахмут.

Также сообщалось, что родные узнали Героя, расстрелянного оккупантами за слова "Слава Украине!".

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