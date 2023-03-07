Хейтить кого-то за то, что он не на войне, неправильно. Нам нужна экономика.

Как передает Украинский свидетель , так считает Богдан Масляк, волонтер и военный с многолетним опытом.

"Я не люблю упрекать людей словами "Ты чего не на войне?". Я никому не задавал этот вопрос. Задам только в том случае, когда человек будет кому-то претензии ставить. Есть люди, которые особенно в соцсетях, начинают хейтиты всех подряд, знают как все сделать – это неправильно.

Нам нужна экономика, поддержка, волонтерское движение – как минимум 50% нашего успеха. Не будет экономика работать – мы не сможем воевать.

Нам нужно научиться относиться к людям как к людям. Как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Вот когда мы это будем иметь – меньше проблем будет и меньше обвинений. А мы почему-то относимся ко всем, что нам всем виноваты. Это мой выбор. Я никому не виноват и мне никто не виноват.

Общество, государство только должно нам, если оно вообще забудет о воинах. Если оно забьет на это, то мы получим морально-духовных инвалидов, которые просто потеряют себя в обществе, с ними будет тяжело, - говорит защитник.

У Богдана Масляка был собственный бизнес, а когда началась война, начал помогать войску как волонтер - на обеспечение армии потратил свои сбережения.

В 2019 году записался в резерв 503 Отдельного батальона Морской Пехоты. Теперь защищает от российского нашествия Авдеевку.

Кроме того, сообщалось, что защитники сравнили ситуацию в Бахмуте с настоящим адом.

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Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ударили ракетами по школе и жилым домам.