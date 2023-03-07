Как сообщила старший инспектор Голосеевского управления киевской полиции Виктория Пономарева, в полицию поступило сообщение из больницы о том, что после выписки мать с новорожденным ребенком перестала выходить на связь, передает "ТСН".

Во время проведения медицинского патронажа мать перестала отвечать на звонки и дверь своей квартиры не открывала.

Инспекторы ювенальной превенции со специалистами Службы по делам детей и семьи отправились в семью.

"Из-за груды мусора в квартиру было очень трудно зайти. В комнате, где находился младенец, между мусором и потолком было только небольшое пространство. Туда во время обследования квартиры удалось пролезть только одному мужчине", - говорят в полиции.

Выяснилось, что этот ребенок у 44-летней женщины уже четвертый и горе-мать лишена родительских прав на детей.

"Насколько известно, женщина не злоупотребляет алкоголем. Во время извлечения ребенка женщина плакала, сожалела и обещала исправиться. Дальнейшую судьбу новорожденной решат соцслужбы и суд", - говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, ребенок, находясь в захламленном доме, подвергался опасности из-за груды мусора, вони, отсутствия коммуникаций и тараканов.

В данный момент малыш находится в больнице под наблюдением врачей.

"Ну, от я би все зрозуміла, різні складні ситуації, обставини, стан здоров'я. Але людоньки, прибрати в хаті можна? Необов' язково шпалери золоті мають бути, можна просто побілити, пофарбувати. Сміття винести, до соціальних служб звернутися, до волонтерів. Не вірю, що людина, яка не вживає алкоголь живучи в такому смітнику психічно здорова",

"Мені шкода її сусідів. Мабуть вже не один рік не можуть нічого вдіяти", - пишуть українці у коментарях.

Напомним, у украинки забрали четверых детей: самой старшей девочке 13 лет.

Как сообщала Politeka, пенсионерам ощутимо "подтянут" выплаты: "даже тем, кому не планировали...".

Также Politeka писала, что украинцы предлагают списать долги по кредитам с защитников: "рискуют своими жизнями".