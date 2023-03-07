Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, 39-летняя женщина, являясь фармацевтом с медицинским образованием, сделала инъекцию своему полуторагодовалому сыну с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже.

Ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу. Но спасти мальчика врачи не смогли – он скончался от острого отравления препаратом.

Трагедия произошла еще в сентябре 2021 года, но сейчас дело приняло новый неожиданный поворот.

Как сообщили в прокуратуре, при публичном обвинении Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра местная жительница была признана виновной по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и приговорена к 8 годам лишения свободы.

Но в прокуратуре не согласились с таким приговором, считая его слишком мягким.

«В настоящее время готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ей более строгого наказания», - отметили прокуроры.

Добавим, что тогда, в сентябре 2021 года, в полиции Днепра рассказывали, что мать сделала укол не только ребенку, но и себе, пытаясь таким образом добровольно уйти из жизни.

Как выяснили правоохранители, бабушка первой пришла в квартиру и увидела дочь с внуком без сознания. Пожилая женщина обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку.

Она сразу вызвала скорую и пыталась реанимировать ребенка.

Напомним, разыскивается 5-летний Ярослав, пропавший при трагических обстоятельствах.

Также сообщалось, что мама-красавица исчезла со своим 12-летним сыном.

Кроме того, Politeka.net писала, что из квартиры-свалки спасли новорожденную девочку.