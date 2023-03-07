Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Главным основанием для проведения обязательной эвакуации теперь решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.
Обязательная эвакуация принудительным образом детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.
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В Кабмине отмечают, что оказавшиеся в зоне проведения боевых действий дети не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Речь ведь идет о ее жизни.
Под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.
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