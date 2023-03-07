Умерла спасительница Евгения Дудка, пострадавшая во время ракетной атаки по аэропорту Днепра.
Об этом сообщил ее муж Игорь Гетало на странице в Instagram.
"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", – написал он.
10 апреля 2022 года войска РФ атаковали днепровский аэропорт. Повторный удар они нанесли, когда на месте работали спасатели.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Официально: названо имя воина, расстрелянного на камеру оккупантами
"Получайте то, чего заслуживаете": скандал разгорелся в Германии из-за антиукраинской рекламы
"Не праздник весны и женщин": украинцы удивили своим решением, будет ли 8 Марта выходным
Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах: "Мы с вами даже не осознаем..."
Очень сильно пострадала тогда Евгения Дудко, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Женщину доставили в клинику в Германии, где она лечилась более полугода. Но не помогли. В феврале 2023 года она вернулась в Украину.
К сожалению, 7 марта стало известно, что Евгения скончалась.
Ранее на фронте погибла молодая военная Татьяна Фесенко с позывным "Мурка". Без матери осталась маленькая девочка – дочь Татьяны и Владимира.
Напомним, ранее стало известно, какое решение по Бахмуту принял Валерий Залужный.
Также стало известно о гибели очень храброй украинской красавицы.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ударили ракетами по школе и жилым домам.