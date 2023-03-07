Умерла спасительница Евгения Дудка, пострадавшая во время ракетной атаки по аэропорту Днепра.

Об этом сообщил ее муж Игорь Гетало на странице в Instagram.

"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", – написал он.

10 апреля 2022 года войска РФ атаковали днепровский аэропорт. Повторный удар они нанесли, когда на месте работали спасатели.

Очень сильно пострадала тогда Евгения Дудко, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Женщину доставили в клинику в Германии, где она лечилась более полугода. Но не помогли. В феврале 2023 года она вернулась в Украину.

К сожалению, 7 марта стало известно, что Евгения скончалась.

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