Легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи", загудел в бою под Бахмутом.

«Сегодня в бою погиб «Да Винчи», герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину”, – сообщил Президент.

В свое время Дмитрий Коцюбайло получил высшую государственную награду – звание Героя Украины.

Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стала историей, характером и смелостью Украины”, - сказал Зеленский.

“Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины – это их стойкость и сила.

67 бригадо, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину”, - добавил Президент.

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