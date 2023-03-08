Трагедия, напомним, произошла под Бахмутом, пишет Politeka.net.

«Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым бесшабашным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным», – рассказали фотографы.

Либеровы отметили, что до конца своих дней они будут гордиться тем, что знали Дмитрия.

Также фотографы рассказали о последних днях "Да Винчи" на передовой. Так, несколько дней назад он на их глазах въехал на танке во вражескую посадку, а после этого повел за собой на штурм людей.

«И они пошли, не раздумывая, потому что верили своему командиру. На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил загоревшийся танк с полным бк, когда все боялись даже приблизиться к нему. Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда», - написали Либеровы на своей странице в Инстаграм, опубликовав последний фоторепортаж с павшим Героем.

Напомним, вечером 7 марта стало известно, что на Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло.

Об этом заявил в своем видеообращении президент Зеленский.

«Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. С 2014 года он защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины…», – сообщил президент Украины.

Напомним, боец ​​ВСУ сообщил хорошие новости из Бахмута.

Также сообщалось, что мама павшего защитника исполнила мечту сына.

Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.



