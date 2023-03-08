Друзья и родные украинской девочки, умершей при загадочных обстоятельствах, умоляют установить, что произошло на самом деле.

Напомним, ребенка нашли без сознания на пляже в британском городе Доулиш. Ее экстренно доставили в Королевскую больницу на вертолете, но все попытки спасти ее жизнь оказались тщетными.

Издание The Sun выяснило, что девочку звали Альбина Евко. Вместе с мамой она приехала в Британию в мае, спасаясь от войны. Девочку вспоминают, как умную и интересную.

«Надо узнать, что произошло», - призывают знавшие Альбину и признаются, что не могут поверить в произошедшее.

Albina Yevko died in hospital after being found unconsious on Dawlish beachhttps://t.co/AIkLvPzmcT — Devon Live News (@DevonLiveNews) March 7, 2023

Мама Альбины ошеломлена гибелью ребенка: «Ничто и никогда не сможет заменить ее в наших сердцах».

Известно, что 14-летняя украинская училась в местном колледже. Как она очутилась на пляже и что там делала – никто не знаю. Вскрытие тела назначено на 9 марта. Полицейские минута за минутой устанавливают последние часы Альбины.

Мэр Доулиша Лиза Мэйн заявила журналистам, что непонятная смерть Альбины стала тяжелым ударом для всего города:

«Мы с открытым сердцем приняли украинцев. И понимаем, какая это трагедия для них. Альбина и Инна приехали сюда, чтобы получить безопасность… Мы все хотим понять, что произошло, что привело к этой трагедии».

Местные жители, комментируя трагедию, признаются, что ошеломлены:

«Это разрывает сердце, учитывая все, через что прошла ее семья», «Сколько приходится пережить одному человеку», «Мы все как сообщество невероятно грустны», «Они пришли сюда, чтобы обрести безопасность, и теперь они вынуждены смириться с такой ужасной трагедией ».

Напомним, россияне ударили по жилой пятиэтажке.

Также сообщалось, что грузовик влетел в толпу людей.

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