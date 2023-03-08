В селе Ивахны на Уманщине несовершеннолетние ребята надругались над могилой погибшего воина, сняли флаг с надгорбка. Видео своего поступка они выложили в соцсети.

Как сообщают в полиции, по этому факту возбуждено уголовное производство. Установлены 4 человека.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правонарушители установлены, ими оказались двое парней и две девушки, в возрасте 14 лет. Их доставили в районное управление полиции, где они вместе с родителями дают показания. На родителей, за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей составлены административные протоколы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание: ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

"Уроды, не место таким уродам на нашей земле. Наказания, и никаких извинений, как в семье воспитали, так они и поступили";

"Кто вас воспитал? Кто ваши родители, это не дно это бездна бесконечная, и то что вы не были там то кто ваши "кавалеры", как можно с таким дерьмом общаться, и это "привычки" не одного дня!";

"Нужно приказать так, чтобы запомнили на всю жизнь. Штраф заплатят родители, а они еще что-то придумают своими макитрами без мозгов", - комментируют инцидент украинцы.

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