6 марта 2023 г. в сети были обнародованы очередные доказательства российских военных преступлений. Вся Украина увидела казнь украинского воина Александра Мациевского.

Как сообщает 119 отдельная бригада ТРО Черниговской области , 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника. Где-то в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

До сих пор неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей, к сожалению, не осталось, все погибшие или пропавшие без вести. Относительно видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали побратима на этих кадрах.

В декабре, когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что он уедет в зону активных боевых действий, очень не хотел, чтобы она волновалась. Когда он прощался с мамой, то поблагодарил ее за то, что она его родила.

29 декабря он позвонил маме, это был их последний разговор. После слов Саши, «Мама, я никогда не сдамся в плен!» Прасковья Михайловна поняла, сын на фронте. Потом были тяжелые дни, Саша не звонил, его телефон не отвечал. И только в вечере 7 января пришло сообщение – «абонент снова на связи». После слов собратьев, что Саши уже нет, жизнь поделилась на до и после… А потом снова испытание, опознание родного ребенка в Киевском морге, осмотр всех тех шаровых отверстий, которые оборвали жизнь Воина.

Мать твердо знает своего сына и его поступок, облетевший весь мир, его четко характеризует. Она уверена, что собратья отомстят за него.

14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка. Без сына осталась мать, без отца сын. Но будет память о том, как достойно, без малейшего страха, украинский воин воспринимает свою смерть ради Родины.

Напомним, ранее стало известно, что россияне изменили тактику в районе Бахмута.

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