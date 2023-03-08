Освобожденный военнопленный Максим Колесников, взятый в плен в начале полномасштабного вторжения, рассказал свою историю, передает "Общественное".
Военная часть Максима охраняла объект в Гостомеле.
После продолжительного боя было принято решение, что украинские военные сдадутся в плен.
"Нас брали в плен "спецназовцы". Относились человечно, сказали: "Мы, как и вы, – солдаты. Мы с пленными не воюем", - рассказывает Колесников.
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В плену мужчина пробыл более 10 месяцев, где ему исполнилось 45 лет.
Максима содержали в СИЗО на территории России.
"Я много пел Червону Руту. О жене думал и пел. Я вообще и Донецка, и очень много фанатов из Донецкого Шахтера пели эту песню. Поэтому я ее с детства помнил", – рассказывает военный.
Напомним, в битве за Бахмут погиб легендарный украинец.
Также сообщалось о большой проблеме окупантов – как изменится ситуация на поле боя.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация в Бахмуте резко изменилась: боец ВСУ поделился важными новостями.