Военный пробыл в плену человек более 10 месяцев.

Освобожденный военнопленный Максим Колесников, взятый в плен в начале полномасштабного вторжения, рассказал свою историю, передает "Общественное".

Военная часть Максима охраняла объект в Гостомеле.

После продолжительного боя было принято решение, что украинские военные сдадутся в плен.

"Нас брали в плен "спецназовцы". Относились человечно, сказали: "Мы, как и вы, – солдаты. Мы с пленными не воюем", - рассказывает Колесников.

В плену мужчина пробыл более 10 месяцев, где ему исполнилось 45 лет.

Максима содержали в СИЗО на территории России.

"Я много пел Червону Руту. О жене думал и пел. Я вообще и Донецка, и очень много фанатов из Донецкого Шахтера пели эту песню. Поэтому я ее с детства помнил", – рассказывает военный.

Напомним, в битве за Бахмут погиб легендарный украинец.

Также сообщалось о большой проблеме окупантов – как изменится ситуация на поле боя.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация в Бахмуте резко изменилась: боец ​​ВСУ поделился важными новостями.