Военный аналитик Петр Черник объяснил, что наше контрнаступление – это танки, а они весят десятки тонн, поэтому нужно дождаться сухой земли и выбивать оккупантов с нашей территории.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«На мой взгляд, мы несколько опережаем все эти события, касающиеся потенциального большого контрнаступления. Будет ли он, нет ни малейшего сомнения, однако, на мой взгляд, все будет складываться по-настоящему полезно для нас к концу весны, в средние лета», - утверждает Петр Черник.

Сейчас же, объясняет он, будет бездорожье, ни наша, ни российская тяжелая техника не сможет двигаться. Попутно эксперт напоминает, что старый советский танк Т-72, Т-80 или Т-64 весит 39-42 тонны, а идущая к нам серьезная западная техника - гораздо больше. В частности, отмечает аналитик, вес танка «Челленджер» – более 70 тонн, «Абрамс» – 60-70 тонн в зависимости от комплектации.

«Понимаем, что они не могут вести полноценные боевые действия в полевых условиях. То есть мы должны дождаться хороших погодных условий, земля должна стать сухой. Учитывая, что это Юг нашей страны, там такая земля может быть где-то в мае», - отмечает Петр Черник.

По его словам, качественное перевооружение всех наших войск должно завершиться где-то на конец весны, начало лета. Вот тогда, подчеркивает аналитик, мы можем говорить о том, что у нас сложатся предпосылки для серьезных контрнаступательных действий.

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