Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал заявление Алексея Данилова о том, что потери в боях за Бахмут составляют 1:7 в нашу пользу.
Об этом он рассказал на канале «My.ua».
По словам эксперта, такое соотношение держится, можно сказать, с начала прошлого года, как они начали наступать, примерно такого уровня потери. В то же время, отмечает он, это даже формульные потери: любая наступающая сторона, коей является россия, при неспланированных или неграмотно спланированных наступательных действиях несет потери 1:10.
«Поэтому 1:7 – это реальные потери, но для нас это все равно потери. Мы все равно теряем своих людей, поэтому каждая жизнь – это жизнь наших воинов. россияне очень много теряют, но они не смотрят на эти потери», - объясняет Роман Свитан.
По его словам, это как раз один из механизмов наступательных действий россиян: бросать живые волны для того, чтобы загасить или выдавить наши войска с занимаемых позиций. То есть, констатирует эксперт, они имеют такой ресурс, а фактически других сегодня не осталось, и просто им пользуются.
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