ДТП произошло вечером 7 марта, пострадавший получил легкие телесные повреждения, сообщают в полиции.
Об этом сообщает ГУ ЧП в Днепропетровской области.
Как информирует "24 канал", спикер Днепровского отделения полиции Алина Стадник рассказала, что в настоящее время устанавливается личность водителя, скрывшегося с места происшествия.
В результате аварии пострадал мужчина 1998 года рождения. Предварительно, он получил легкие телесные повреждения.
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По данным" Информатора", ссылающейся на свои источники, потерпевшим может быть военнослужащий, который раздавал повестки.
Но в издании отметили, что эта информация пока не подтверждена.
По их данным, мужчина получил черепно-мозговую травму, политравму, ушиб мягких тканей головы.
Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.
А еще Politeka сообщала, что всего три уважительных причины: кто из украинцев освобожден от явки в военкомат по повестке.
Известно, что срок военного положения и мобилизации мужчин от 18 до 60 лет продлен.
Также Politeka писала, что мобилизованный из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.