В Днепре легковушка сбила 25-летнего прохожего и скрылась с места аварии.

ДТП произошло вечером 7 марта, пострадавший получил легкие телесные повреждения, сообщают в полиции.

Об этом сообщает ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Как информирует "24 канал", спикер Днепровского отделения полиции Алина Стадник рассказала, что в настоящее время устанавливается личность водителя, скрывшегося с места происшествия.

В результате аварии пострадал мужчина 1998 года рождения. Предварительно, он получил легкие телесные повреждения.

По данным" Информатора", ссылающейся на свои источники, потерпевшим может быть военнослужащий, который раздавал повестки.

Но в издании отметили, что эта информация пока не подтверждена.

По их данным, мужчина получил черепно-мозговую травму, политравму, ушиб мягких тканей головы.

Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

А еще Politeka сообщала, что всего три уважительных причины: кто из украинцев освобожден от явки в военкомат по повестке.

Известно, что срок военного положения и мобилизации мужчин от 18 до 60 лет продлен.

Также Politeka писала, что мобилизованный из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.