В полиции уточнили, что они задержали нарушителя, устроившего конфликт с военными.
Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.
Украинцев возмутило видео, как в Одессе прохожего якобы задерживают полицейские и военные, пытаясь вручить повестку.
Женщина на видео в это время громко кричит: "Что вы делаете?! Зачем вы это делаете?".
В полиции Одесской области уже прокомментировали инцидент и подчеркнули, что задержали прохожего, потому что он конфликтовал с военными.
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При этом полиция признает, что украинец сам позвонил в полицию из-за конфликта с военными. Прибыв, патрульные заняли сторону военных, так как «обнаружили гражданина, который нецензурно выражался и вел себя агрессивно».
«Чтобы унять нарушителя, блюстители порядка, применили физическую силу и специальное средство – наручники», – говорится в сообщении.
Полиция составила на задержанного протокол по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).
Соответствующие материалы на него составили военнослужащие.
Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.
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