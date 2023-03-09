В Одессе мужчина якобы не хотел брать повестку, из-за чего его задержали.

В полиции уточнили, что они задержали нарушителя, устроившего конфликт с военными.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

Украинцев возмутило видео, как в Одессе прохожего якобы задерживают полицейские и военные, пытаясь вручить повестку.

Женщина на видео в это время громко кричит: "Что вы делаете?! Зачем вы это делаете?".

В полиции Одесской области уже прокомментировали инцидент и подчеркнули, что задержали прохожего, потому что он конфликтовал с военными.

При этом полиция признает, что украинец сам позвонил в полицию из-за конфликта с военными. Прибыв, патрульные заняли сторону военных, так как «обнаружили гражданина, который нецензурно выражался и вел себя агрессивно».

«Чтобы унять нарушителя, блюстители порядка, применили физическую силу и специальное средство – наручники», – говорится в сообщении.

Полиция составила на задержанного протокол по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Соответствующие материалы на него составили военнослужащие.

Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

А еще Politeka сообщала, что работа военкоматов изменится: в Минобороны анонсировали реформы, что известно.

Также Politeka писала, что мобилизованный из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.