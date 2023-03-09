Девушка работала визажисткой в Одессе, но после полномасштабного вторжения России в Украину сбежала с мужем на территорию РФ.

Она продолжает вести свою страницу в Instagram и является физическим лицом предпринимателем.

Один из подписчиков пожаловался на ее русскоязычные посты языковому омбудсмену Тарасу Кременю.

В результате девушка получила штраф в 5 тысяч гривен и должна его оплатить.

Сейчас визажистка устроила новую истерику. Видео публикуют телеграм-канал "Боже, яке кон*ене!".

"Они штрафуют за русский язык и дальше они не остановятся, они пойдут дальше, будут кара**льные батальоны, которые будут ходить и всех будут вылавливать, кто говорит по-русски!" – говорит блогерша в своем видео.

Штрафы за нарушение языкового законодательства блогерша считает "схемой заработка власти с обдиркой обычного населения".

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык: «Это же колхоз!».

А еще Politeka сообщала, что появились детали языкового скандала во львовской школе

Также Politeka писала, скандал разгорелся из-за 90-летней преподавательницы в украинском ВУЗе: студенты отказываются посещать пары.