Девушка работала визажисткой в Одессе, но после полномасштабного вторжения России в Украину сбежала с мужем на территорию РФ.
Она продолжает вести свою страницу в Instagram и является физическим лицом предпринимателем.
Один из подписчиков пожаловался на ее русскоязычные посты языковому омбудсмену Тарасу Кременю.
В результате девушка получила штраф в 5 тысяч гривен и должна его оплатить.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Иди работай": дочь Поляковой раздраконила украинцев кадрами с бойфрендом в Париже
Ситуация в Бахмуте резко изменилась: боец ВСУ поделился важными новостями
Цена может достигнуть 200 грн/кг: украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща
"Боль невыносимая": оборвалась жизнь очень храброй украинской красавицы
Сейчас визажистка устроила новую истерику. Видео публикуют телеграм-канал "Боже, яке кон*ене!".
"Они штрафуют за русский язык и дальше они не остановятся, они пойдут дальше, будут кара**льные батальоны, которые будут ходить и всех будут вылавливать, кто говорит по-русски!" – говорит блогерша в своем видео.
Штрафы за нарушение языкового законодательства блогерша считает "схемой заработка власти с обдиркой обычного населения".
Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык: «Это же колхоз!».
А еще Politeka сообщала, что появились детали языкового скандала во львовской школе
Также Politeka писала, скандал разгорелся из-за 90-летней преподавательницы в украинском ВУЗе: студенты отказываются посещать пары.