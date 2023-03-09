Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ДТЭК, свет будут выключать на Днепропетровщине.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.

Также экстренные отключения света применяются в Одесской области, Николаевской, Киевской и в Киеве.

Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в ПВО, а также сохранять информационную тишину – ничего не фиксировать и не выкладывать в сеть.

Тем временем в Укрзализныце предупредили, что «в связи с враждебной атакой по объектам энергетической инфраструктуры, есть ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы».

Так, из 98 рейсов Укрзализныци 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут.

«Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность, а крепости несокрушимости с резервным питанием готовы принимать гостей весь день. Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, мы уже традиционно примем на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам», - говорится в сообщении.

Киевская кольцевая электричка продолжает курсировать по графику.

Также появилась информация, что движение электротранспорта Днепра частично приостановлено.

Автобусные маршруты работают в обычном режиме, основные направления, на которых курсирует электротранспорт, усилены дополнительными единицами транспорта.

Напомним, оккупанты снова бьют ракетами по Украине.

Взрывы зафиксированы в Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях.

Также сообщалось о сильном взрыве в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил, что все службы выехали на место.