Классная руководительница рассказала о Герое Украины Дмитрии Коцюбайле на псевдо "Да Винчи".

Каким был Дмитрий Коцюбайло в повседневной жизни, передает "Суспільне".

Классная руководительница Коцюбайло Светлана Кисилица рассказывает, что после окончания девятого класса парень три года учился в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее художника.

"Мы думали, что такие люди, как Дима, не могут погибнуть", - говорит о Герое Украины его классная руководительница.

Из-за любви к искусству Дмитрий и взял позывной Да Винчи, об этом рассказала его преподавательница Ольга Комарчук.



Во взрослом возрасте Дмитрий приезжал из учебы в родную деревню, а впоследствии с фронта, чтобы помогать бабушке.

Вспоминает старший мастер лицея Николай Гладкий.

"Город и сопали, и окучивали. У них была маленькая хозяйка. Он помогал бабушке, особенно с заготовкой дров", — рассказывает Николай.

Напомним о новых подробностях ракетной атаки и предупреждениях о новой опасности: такого еще не было.

В ракетных обстрелах, которые Украина пережила ночью 9 марта, есть ряд «интересных моментов».

Позже стало известно о жертвах ракетной атаки – россияне сравняли с землей жилые дома, в которых спали люди.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по Киеву "Кинжалом", – появились кадры с места.