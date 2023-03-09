Каким был Дмитрий Коцюбайло в повседневной жизни, передает "Суспільне".
Классная руководительница Коцюбайло Светлана Кисилица рассказывает, что после окончания девятого класса парень три года учился в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее художника.
"Мы думали, что такие люди, как Дима, не могут погибнуть", - говорит о Герое Украины его классная руководительница.
Из-за любви к искусству Дмитрий и взял позывной Да Винчи, об этом рассказала его преподавательница Ольга Комарчук.
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Во взрослом возрасте Дмитрий приезжал из учебы в родную деревню, а впоследствии с фронта, чтобы помогать бабушке.
Вспоминает старший мастер лицея Николай Гладкий.
"Город и сопали, и окучивали. У них была маленькая хозяйка. Он помогал бабушке, особенно с заготовкой дров", — рассказывает Николай.
Напомним о новых подробностях ракетной атаки и предупреждениях о новой опасности: такого еще не было.
В ракетных обстрелах, которые Украина пережила ночью 9 марта, есть ряд «интересных моментов».
Позже стало известно о жертвах ракетной атаки – россияне сравняли с землей жилые дома, в которых спали люди.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по Киеву "Кинжалом", – появились кадры с места.