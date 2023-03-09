35-летняя украинка еще в конце февраля попала на крючок гадалки-мошенницы.

В интернет-сети жительница Тернополя нашла объявление об услугах по гаданиям, передает "0352.ua".

Тернополянка списалась с неводомой "гадалкой" и заказала услуги по предвидению и изготовлению защитных амулетов.

Гадалка согласилась это сделать после предоплаты – женщина перечислила на счет провидицы 14 тысяч гривен.

Во время личной встречи, которая состоялась уже в Бердичеве, жительница Тернополя отдала аферистке ей еще и золотые изделия. После этого псевдоворожка исчезла.

Тернополя пыталась связаться с мошенницей, но тщетно.

Когда женщина окончательно понимала, что попала на крючок аферистки – написала заявление в полицию.

Правоохранители устанавливают сумму ущерба и разыскивают злоумышленницу.

Напомним, в Хмельницком женщина отдала все свои украшения мошенникам, потому что те пообещали снять с нее порчу. Для проведения "ритуала" нужно было отправить по почте в другой город все украшения, якобы аккумулирующие негатив.

Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию: "требовал 600 тысяч за...".

Кроме того, Politeka.net сообщала, что аферисты обманули украинку, собравшую деньги на авто для ВСУ: "свыше ста тысяч...".