В интернет-сети жительница Тернополя нашла объявление об услугах по гаданиям, передает "0352.ua".
Тернополянка списалась с неводомой "гадалкой" и заказала услуги по предвидению и изготовлению защитных амулетов.
Гадалка согласилась это сделать после предоплаты – женщина перечислила на счет провидицы 14 тысяч гривен.
Во время личной встречи, которая состоялась уже в Бердичеве, жительница Тернополя отдала аферистке ей еще и золотые изделия. После этого псевдоворожка исчезла.
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Тернополя пыталась связаться с мошенницей, но тщетно.
Когда женщина окончательно понимала, что попала на крючок аферистки – написала заявление в полицию.
Правоохранители устанавливают сумму ущерба и разыскивают злоумышленницу.
Напомним, в Хмельницком женщина отдала все свои украшения мошенникам, потому что те пообещали снять с нее порчу. Для проведения "ритуала" нужно было отправить по почте в другой город все украшения, якобы аккумулирующие негатив.
Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию: "требовал 600 тысяч за...".
Кроме того, Politeka.net сообщала, что аферисты обманули украинку, собравшую деньги на авто для ВСУ: "свыше ста тысяч...".