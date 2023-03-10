Защитник отдал свою жизнь в Изюме, до последней минуты борясь за независимость и свободу Украины.

Яшка Цыганков (Роман Косенко), легендарный украинский боец, сражавшийся с врагом с первых дней войны на Донбассе, погиб 9 марта 2022 года, пишет Politeka.net.

Ровно через год родителям передали его награду.

«Сегодня год, как российская ракета остановила твое сердце. И полгода, как мы отчаялись на твое возвращение. Сегодня родителям передали твою награду - Орден Богдана Хмельницкого II степени... Не проходит и дня, чтобы мы тебя не вспоминали. Ты был отличным другом и настоящим бесконечным "кипишем"», - говорится в сообщении.

Цыганкова вспоминают также, как человека, который любил Украину и сражался за нее до последнего вздоха. Также отмечается, что легендарный «Да Винчи», погибший под Бахмутом, был другом Романа:

«Сегодня прощаются с твоим другом и побратимом Да Винчи Дмитрием Коцюбайло – надеюсь вы уже встретились… Нам бесконечно больно терять вас… Но без вас мы бы не побеждали в этой войне. Просто слишком высокая цена...».

Добавим, год назад журналист Юрий Бутусов, сообщая о гибели Романа Косенко, отметил, что он знал, что полномасштабное военное вторжение неизбежно.

"Он знал, что будет война, и он не сомневался, что мы победим. И он отдал себя своему народу", – писал Бутусов на своей странице в Facebook.

Последнее сообщение Яшки Цыганкова в Facebook было посвящено битве за Изюм:

«Помогите городу Изюм. Надо такмед инструктора и медики, готовые к уличным боям. Снайпера ваш выход – дистанции 400-600м. Высотные дома. Радио станции моторола и хайтера, есть где прошить. Везите гуманитарку и еду для гражданских. Если не боитесь авиа и арт ударов канешно».

Напомним, свидетели рассказали обстоятельства гибели легендарного "Да Винчи".

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