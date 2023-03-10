У Станислава оторвало руку и было тяжелое ранение живота, а Елена тянула любимого из-под обстрела. Женщина получила ранение ноги и отломок в шее, сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко.

Обоих пострадавших доставили в больницу Мечникова.

"При поступлении у Станислава крайне тяжелое состояние, кома, дышал с помощью аппарата. Опытный хирург Константин Кравченко провел две операции, спасая жизнь. Елене хирурги вытащили отломки с шеи и ноги, она быстро идет на выздоровление, но еще на коляске. Станислав в реанимации, очень слаб.

Врач сообщает, что не смотря ни на что, влюбленные украинцы улыбаются и мечтают о доме.

"Они могут разговаривать непрерывно, держать друг друга за руки и любить так, как не может никто. Их будущее и судьбу спасли простые врачи Мечникова. А сейчас Станиславу очень важна ее любовь, потому что война обрывает струны…", - написал Рыженко.

"Быстрого выздоровления нашим воинам и крепкого здоровья им тамгами бесценным врачам!!!!!! Низкий поклон и молитвы за врачей, что ценой невероятных усилий, времени и профессионализма извлекают из того мира столько наших людей",

"Врачи у Мечникова- фантастические просто",

"Дорогие наши защитники, Елена и Станислав, гордимся Вами"

"Дай Бог им здоровья и счастья! И врачам тоже крепкого здоровья и огромная благодарность", - пишут в комментариях украинцы.

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