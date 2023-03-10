Скончался известный американский актер Роберт Блейк, карьера которого рухнула из-за убийства жены. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Роберт Блейк начал свою карьеру, когда ему было всего 4 года, с комедийных короткометражек «Наша банда». Актер проработал в Голливуде более шести десятилетий. Он получил известность после главной роли в криминальной драме «Хладнокровное убийство» по роману Трумена Капоте. Он также снимался в телесериале «Баррета», за роль в котором получил премию «Эмми». Последнее его появление в качестве актера было в фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда» (1997). В 2006 году Роберт Блейк объявил себя банкротом.

Карьера Роберта пошла под откос в начале 2000-х, когда его обвинили в убийстве своей жены актрисы Бонни Ли Бакли, а также в подстрекательстве к убийству и заговоре. 4 мая 2001 года он с супругой ужинал в ресторане, после чего Бакли села в свой автомобиль, где ей выстрелили в голову.

Через несколько лет судебных разбирательств суд присяжных оправдал Блейка и признал невиновным. Позже оказалось, что Бонни Ли Бакли была мошенницей, у которой были, по меньшей мере, дюжина разных псевдонимов и 10 бывших мужей.

По словам племянницы актера Норин Остин, Роберт Блейк умер 9 марта в своем доме в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с болезнью сердца. Ему было 89 лет.

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