На бахмутском направлении есть две проблемы которые не дают продвинуться войскам рф.

Как сообщает у себя в телеграм канале военный обозреватель Константин Машовец, командование войск противника продолжает подготовку к возобновлению активных наступательных действий по общей дирекции Белогоровка - Серебрянка — Северск.

«Очевидно, что целью этой будущей офензивы противника является неизменная цель - ликвидировать (или, при случае, существенно сократить в размерах) Белогоровско - Северское выступление СОУ, объективно угрожающее группировке войск противника, пытающегося наступать по направлению Кременная - Лиман, удобным "трамплином" для активных действий по направлению на Лисичанск, а также сковывает действия противника из района севернее Бахмута в направлении собственно на Краматорск - Славянск.

за последние две недели противник значительно активизировал ведение диверсионно-разведывательной деятельности по этому направлению», - пишет Машовец.

По его мнению, прежде чем наступать в сторону Краматорско-Славянской агломерации командованию войск противника, так или иначе, придется решить сразу 2 проблемы, точнее одну большую, которая напрямую связана с другой, меньшей.

«Проблема "большая": это, собственно, и есть сам выступ, пока ВСУ его контролируют, о выполнении "поставленных политическим руководством задач" (имеется в виду выход на админграницы Донецкой и Луганской областей Украины) российское военное командование может и не мечтать. Это очевидно, причины этого я указал выше. Проблема "меньшая":

Приступить к выполнению этой задачи (имеется в виду ликвидация выступа) противник может только после того как "окончит под Бахмутом". Одновременно наступать на Северск с юга и вести изнурительные бои в районе Бахмута, очевидно, командование ГВ "Центр" просто не в состоянии», - пишет Машовец

Все это положение хорошо понимают, как украинское, так и российское командование.

«Вот почему ВСУ так упорно и упорно цепляются за Бахмут, а противник, в свою очередь, спешит уже "кончить с Бахмутом". Это происходит не потому, что это какое-то "намоленное место", а противник несет "фантастические потери", а потому что в случае окончания боев за Бахмут, основные боеспособные силы и средства ГВ "Центр" тут же развернутся на север и начнут наступление на Северск с юга», - пишет военный эксперт.

По его мнению, очевидно, что в течение последней недели командование войск противника по этой проблеме столкнулось, скажем так, с определенными трудностями.

«Главными признаками этого стали: продолжение боев в районе Бахмута. Неспособность северного фланга ГВ противника "Центр" выйти хотя бы на рубеж р. Жеребец на Лиманском направлении, или хотя бы вытеснить передовые подразделения ВСУ из района юго-восточнее Дибровы. Слабые попытки противника продвинуться к северу от рубежа Раздолевка - Веселое ничем существенным не кончились.

В свою очередь, лобовые атаки на Белогоровку (верхн.) со стороны Шипиловки, но и попытки продвинуться в районе Золотаровки тоже ни к чему не привели», - пишет Машовец.

Из сложившейся ситуации между Торским и Ступочками он делает выводы, что пока будет существовать Северский выступ, ни о каких "наступлениях на Краматорск" противник может и не мечтать.

«Для того чтобы противнику хотя бы "подумать" о ликвидации этого выступа, ему придется предварительно сделать 2 вещи: 1) выйти на рубеж Торское – Ямполь. 2) закончить с Бахмутом. Пока, ни первого, ни второго он не может», - подытожил Машовец.