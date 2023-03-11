Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 10 марта 2023 года. Этот документ предусматривает введение санкций в отношении 120 физических и 287 юридических лиц, которые преимущественно связаны с россией и российским капиталом. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, стало известно, что под санкции попали 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых букмекерские компании, организаторы лотерей, инвестиционные и развлекательные компании, а также связанные с ними персоны. В частности, ограничения затронут такие компании, как Спортлото, Первая международная букмекерская компания, Бет.Ру, КредитСервис. Среди юридических лиц, зарегистрированных в Украине, под санкции попали Parimatch, 1xBet, PokerMatch, Поинтлото, Финансовая Компания Лео и другие.

Владимир Зеленский

Всем этим компаниям будут заблокированы активы, полностью запрещены любые торговые операции, аннулируют или остановят лицензии. Также им будет запрещено выводить свой капитал из Украины. Ограничения будут действовать 50 лет, а Кабмин, СБУ и НБУ должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Тем временем украинскому МИД поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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