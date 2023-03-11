Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 10 марта 2023 года. Этот документ предусматривает введение санкций в отношении 120 физических и 287 юридических лиц, которые преимущественно связаны с россией и российским капиталом. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, стало известно, что под санкции попали 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых букмекерские компании, организаторы лотерей, инвестиционные и развлекательные компании, а также связанные с ними персоны. В частности, ограничения затронут такие компании, как Спортлото, Первая международная букмекерская компания, Бет.Ру, КредитСервис. Среди юридических лиц, зарегистрированных в Украине, под санкции попали Parimatch, 1xBet, PokerMatch, Поинтлото, Финансовая Компания Лео и другие.

Всем этим компаниям будут заблокированы активы, полностью запрещены любые торговые операции, аннулируют или остановят лицензии. Также им будет запрещено выводить свой капитал из Украины. Ограничения будут действовать 50 лет, а Кабмин, СБУ и НБУ должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Тем временем украинскому МИД поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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