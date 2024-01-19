Небольшую сумму могут удержать с пенсии по одной причине, а половину из-за четырех обстоятельств.

В Украине существуют условия, при которых пенсионеры могут потерять часть своих пенсий. Расчет будущих сумм взыскания пенсий будет производиться на основании соответствующего решения суда или других документов. 39;язычное государственное пенсионное страхование" с пенсии может быть отчислено не более 20 и 50%.

Небольшую сумму могут удержать с пенсии по одной причине, а половину из-за четырех обстоятельств. Так, до 50% пенсии могут взыскать в связи с:

Содержанием членов семьи (алименты). Возмещением ущерба от хищения имущества предприятий и организаций. Возмещением ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего. Возвратом полученных излишних сумм заработной платы в случаях, предусмотренных законом.

Если лицо не уведомит Пенсионный фонд о трудоустройстве или возобновлении трудовой или бизнес-деятельности вовремя, ему может быть отчислено 20% от пенсионных выплат по решению суда.

Важно отметить, что в Украине в этом году планируется повышение пенсионных выплат пожилым людям. Размер индексации составит 13%, что меньше прошлогодних 19,7%.

Законодательство предусматривает формулу расчета индексации, которая состоит из 50% от инфляции в 2023 году и 50% от среднего роста заработных плат за три последних года (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022). С учетом ситуации в 2023 году пенсии в этом году должны увеличиться примерно на 13%, хотя эта цифра меньше, чем в предыдущем году (19,7%).

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