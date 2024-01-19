Украинские цены на свеклу стремительно растут, на 18 января производители продают этот овощ за 12-16 грн/кг, что в среднем на 33% выше, чем в конце прошлой недели. Прогнозируется, что цены на свеклу в супермаркетах также увеличатся, особенно с учетом уже высоких цен на овощ в декабре.

Указывается несколько причин такого роста цены, в частности, значительного спроса и более низкого урожая по сравнению с предыдущим годом в большинстве хозяйств страны.

"Главной причиной этого заметного повышения цены является существенное сокращение предложения столовой свеклы на украинском рынке. Многие украинские хозяйства не имеют оборудованных хранилищ, а запасы в необорудованных складах уже исчерпаны. Торговая активность в этом сегменте также высока, что подталкивает ценовой рост", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что многие фермеры решили приостановить продажу свеклы, ожидая дальнейшего роста цен. Прогнозируется, что значительное поступление продукции на рынок не будет в ближайшее время, большинство производителей планируют начать реализацию продукции не ранее начала февраля.

Увеличение цены на рынке может также повлиять на рост стоимости свеклы в торговых сетях, уже поднявших цены на этот овощ в январе.

Источник: EastFruit.

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