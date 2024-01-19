Клиент "ПриватБанк" рассказал, что сумма списана в гривне с карты "ПриватБанк" существенно больше, чем указано на сайте.

В последнее время клиенты "ПриватБанк" выражают свое недовольство относительно взаимодействия с этим финансовым учреждением. На этот раз клиент "ПриватБанк" рассказал на сайте Минфин, что банк списывает двойную конвертацию в зарубежных магазинах. В "ПриватБанк" объяснили, почему это так.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что сумма списана в гривне с карты "ПриватБанк" существенно больше, чем указано на сайте. Более того по его карточке запрещена двойная конвертация, и когда она есть то платеж отклоняется, а мужчина получает соответствующее уведомление, но на этот раз так не произошло.

"Произвел оплату в польском интернет магазине. Сумма списана в гривне с карты существенно больше, чем отмечал сайт. Цена вопроса— сайт указывал 8801,36 грн, а по факту 9518,42", - добавил клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" объяснили, что при совершении оплат в интернете или за границей конвертация валют происходит автоматически, без комиссий. По курсу "ПриватБанк" конвертация проходит только если валюта карты гривна, и покупка в валюте доллар, евро.

Если валюта покупки иная, сумма покупки конвертируется, как правило, в доллар по курсу платежной системы (Visa или MasterCard, в зависимости от карты), доллар списывается с карты по курсу "ПриватБанк". Кроме того, можно завести виртуальную карту в злотых. Иначе неизбежна конвертация гривны — доллар/евро — злотый.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.