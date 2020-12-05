Відома російська співачка та донька Алли Пугачової Христина Орбакайте вразила тим, як стала схожою на Примадонну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, Орбакайте опублікувала фото, зроблене під час зборів на зйомки. На світлині артистка сидить, схрестивши руки та дивиться у камеру з легкою посмішкою. Співачка вже з укладкою та яскравим макіяжем, але перевдягнутись, напевно, ще не встигла - вона сидить у простому спортивному костюмі.

"На зйомки в чудовому настрої", - написала вона.

В коментарях користувачі захопились красою Орбакайте та зазначили, що на цьому фото вона неймовірно схожа на свою маму Аллу Пугачову. Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін теж не пройшов повз нового фото і поставив лайк.

"Красуня", "Копія мами", "Схожа на Аллу Борисівну! Це ж і очевидно!", "Мама виліта", "Чим старша, тим на маму більше схожа", "Христино, ви шикарні", "Дуже гарна!", "Гарна, дуже схожа на маму", "Неймовірна", - пишуть у коментарях.

Раніше ми повідомляли, що син Орбакайте Дені Байсаров познайомив свою зіркову бабусю Аллу Пугачову з нареченою. Відомо, що хлопець вже кілька років зустрічається з 21-річною студенткою МДІМВ Марією. І, мабуть, справа йде до весілля, раз він ризикнув привести кохану на день народження Примадонни.

Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчить животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".