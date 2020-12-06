Чи потрібно зараз бігти в супермаркети

Вартість новорічного столу на тлі кризи і пандемії буде вище, ніж минулого року

Про це пишуть Вести.

Як стверджують експерти, ціни на деякі частування до святкового столу перед самим Новим роком можуть подорожчати ще на 10%.

"У грудні ціни на овочі серйозно не зміняться – хіба що підвищаться на копійки", – стверджує аналітик Олег Пендзин, пов'язуючи падіння цін з тим, що українці в 2020 році стали біднішими.

У поточному році зросли цінники на телятину, яловичину і ковбасні вироби, свинина/баранина - залишилися в своєму ціновому сегменті. Але перед Новим роком може відбутися ще одне подорожчання виробів з м'яса на 10%.

Подорожчав у ціні і традиційний салат олів'є. Якщо минулого року для приготування 3 кг новорічного салату потрібно було купити продуктів на 188 гривень, то в поточному - на 227 грн (на 20% більше).

Засмутять українців і розцінки на імпортні фрукти, оскільки постачальники заздалегідь прораховують всі ризики і закладають у вартість більш високий курс долара.

"Імпортери прораховують ризики наперед, закладаючи в товар курс набагато більше, ніж є насправді – скажімо, 30 гривень за долар. Якщо він росте, відповідно і ціни теж. Минулого року курс був 23-24 грн, а зараз – 28,5 грн. Тому у нас і немає дешевих мандаринів, яблук, бананів і так далі", – пояснив нюанси ринку інший експерт Федір Рибалко.

І аналітики рекомендують українцям вже зараз купувати довгохоронні продукти, щоб заощадити гроші (овочі, алкгольние напої і консервація).

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