Українців можуть позбавити житла і зарплати через борги з оплати комунальних послуг
Як стало відомо Politeka.net, у Верховній Раді готуються розглянути законопроект депутатів від" Слуги народу", який посилює санкції для неплатників. Документ вже оцінили експерти, а голова парламентського комітету із соцполітики Галина Третьякова зареєструвала постанова, яким рекомендує схвалити ініціативу в першому читанні.
Автори пропонують внести поправки в закон "Про виконавче провадження" і прирівняти боржників по комуналці до неплатників аліментів. Українцям, які вчасно не розібралися з платіжками, можуть заборонити виїжджати з країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю і ходити на полювання. Відповідні постанови виноситимуть державні виконавці.
Чим довше не платити - тим болючіші покарання. Так якщо сума перевищить розмір комунальних платежів за рік, то споживача очікує штраф у розмірі 20% від суми, якщо за три голда - то вже 50%. У особливо злісних неплатників зможуть віднімати гроші із зарплати або навіть забирати квартири через суд.
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Щоб уникнути штрафів та інших санкцій, боржник повинен зважитися на реструктуризацію. Як прописано в законопроекті, в такому випадку на період погашення загальний розмір платежів разом з новими не може перевищувати 25% від доходів, що враховуються при призначенні субсидій для працюючих людей. Частка знижується до 20%, якщо громадяни отримують пенсію або інші соціальні виплати.
Автори документа вважають, що нововведення допоможуть українцям розрахуватися з боргами по комуналці і зберегти майно.
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