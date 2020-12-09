Обласні постачальники почали різко накручувати українцям тарифи на опалення

Як стало відомо Politeka.net, в Миколаєві вартість підняли на 35% (майже до 2 тисяч гривен), а жителям Одеси доведеться платити на 23% більше. Такі зміни затвердила НКРЭКУ, а "Миколаївгаз" повідомив подробиці на офіційній сторінці в соцмережі"Фейсбук".

Так з початку грудня клієнтам Николаевоблтеплоэнерго доведеться платити вже 1 999,08 гривен за гігакаллоорию з учтом ПДВ. Жителям Одеси накрутили ціну до 1 511,62 гривні/Гкал.

Постачальники пояснили, що підвищення тарифів почалося "у зв'язку зі зміною цін на газ", який тепер обходиться на 35% дорожче. НАК "Нафтогаз України" тепер вимагає по 6599 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ, тоді як Цієї весни послуги коштували 4886,5 гривень. Регулятор заявив, що ціна газу для виробників тепла визначається за новою формулою, розробленою Кабміном, головним фактором є розцінки після торгів на хабах в Європі.

"У структурі собівартості тепла газ становить близько 64%, його подорожчання навіть на кілька копійок змушує піднімати питання коригування тарифу на теплоенергію", - відмітили в Миколаївському обленерго.

Раніше компанія-постачальник "Нафтогаз" підвищила ціни на газ для населення до 6,33 грн за кубометр. Таким чином у грудні за опалення будинку площею в 70 квадратів споживачам доведеться заплатити 487 гривень. За нормативами сім'я в місяць тільки на приготування їжі витрачає 9,84 кубів газу (62,2 гривень), а котел і плита споживають 31,47 кубометрів (на 199 гривень).

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