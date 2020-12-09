Національний банк забив тривогу через нову схему, за якою шахраї викачують гроші з українців

Як передає Politeka.net, довірливі люди трапляються на "гачок" через інтернет-рекламу, повідомлення зі зламаного аккаунта знайомого, через фальшиві групи в соціальних мережах. Прес-служба НБУ на сторінці в "Фейсбук" розповіла, як діють зловмисники і як від них уберегтися.

"Шахраї полюють на геймерів-викрадають гроші з їхніх рахунків, зброю, танчики та інші віртуальні ігрові цінності", - попередили представники державного регулятора.

Перейшовши за посиланням на спеціально створений сайт, жертва вводить логін і пароль від свого аккаунта, які тут же дізнаються шахраї. Вони швидко змінюють дані і позбавляють власника будь-якої можливості його відновити, а після продають профіль іншим гравцям або ж здійснюють мікротранзакції.

Нацбанк рекомендує відвідувати тільки офіційні сайти і сторінки розробників в соцмережах, використовувати складні паролі і двофакторну авторизацію, виходити після завершення гри, але ні в якому разі не можна відправляти дані стороннім користувачам. Постраждалим слід звернутися за допомогою в кіберполіцію і детально розповісти про дії злочинців, є ймовірність, що правоохоронці допоможуть повернути вкрадене.

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