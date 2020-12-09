Українських пенсіонерів попередили про нові виплати, які вони зможуть отримати найближчим часом

Як пише Politeka.net, Пенсійний фонд продовжує виплачувати громадянам пенсії, дотримуючись затвердженого графіку. Прес-служба відзвітувала про роботу державного органу на офіційній сторінці у "Фейсбук".

Згідно з повідомленням, 9 грудня Пенсійний фонд направив на виплату пенсій 1,6 мільярда гривень. Всього на грудневі пенсії виділять 13,8 мільярда гривень. Прес-служба підкреслила:"виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку".

Варто додати, що з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні підвищилася на 57 грн разом з прожитковим мінімумом, як це передбачено законом про держбюджет на 2020 рік. Після перерахунку виплат пенсіонери повинні отримувати 1769 грн.

У 2021 році уряд готується запустити накопичувальну систему пенсій, проте експерти вважають, що Україна поки до неї абсолютно не готова. Як стверджує економіст Лідія Ткаченко, великою проблемою стане освоєння накопичувальних внесків, з нею чиновники зіткнулися ще в 2011 році.

"Тоді Кабмін зупинило те, що гроші не було куди інвестувати. У той час не змогли створити жодного інвестиційного проекту, в який можна було б вкласти пенсійні гроші", - зазначила кандидат наук у коментарі. - "Зараз уряд дуже легко до цього ставиться. Запустити можна, а далі що? Велика відповідальність з тим, куди вкладати ці гроші".

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