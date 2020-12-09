Кабмін проголосував за введення локдауну в Україні

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні будуть введені посилені карантинні обмеження.

Так, з 8 по 24 січня діятиме локдаун, однак при цьому заборона торкнеться не всіх. Так, дозволять працювати транспорту, магазинам, аптекам, поштовим службам і дитсадкам.

Однак заборонять:

відвідування навчальних закладів, крім дошкільного;

роботу кафе, барів, ресторанів, закладів розваг, ТРЦ, крім покупки товарів першої необхідності;

роботу салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних;

роботу продовольчих і непродовольчих ринків;

прийом відвідувачів до кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць.

Зазначимо, Кабмін продовжив і режим надзвичайної ситуації і термін карантину до 28 лютого 2021 року. До цього дня в країні будуть введені обмеження з невеликими винятками. Зокрема, режим роботи ресторанів, барів і кафе - з 7 до 23 годин, при цьому не можна проводити розрахунок після 22 годин, за винятком доставки і замовлень на винос.

Раніше ми писали, що глава МОЗ Максим Степанов заявив, що зупиняти транспорт і авіасполучення не планують.

У МОЗ пояснили, що хочуть ввести локдаун саме в січні, тому що в цьому місяці крім тих, що заразилися китайським вірусом серйозно виросте захворюваність на грип та ГРВІ. Щоб уникнути завантаження медичної системи, в результаті й ввели локдаун.

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