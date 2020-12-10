Курс валют в Україні 10 грудня приголомшить планами гривні, яка продовжить "кусати" долар і євро
Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.
Стодоларовий "американець" сьогодні мінімально подешевшає, хоча гривня його і «налякає». Міжбанк відкриється з -4,22 пункти, хоча до середини минулого дня національна валюта» потопила " його на 4,42 пункту.
Євро також подешевшає, впавши нижче психологічної позначки. Очікується посилення гривні на 9,88 пунктів.
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Курс валют в Україні 10 грудня:
100 доларів – 2804,06 грн;
100 євро - 3395,58 грн.
Дивно, але Російський "дерев'яний" зуміє переломити ситуацію, зупинившись на позначці в 0,38393 грн. Це вже не перший день, коли позиції гривні буквально "таять" стосовно валюти країни-агресора.
До цього ми писали, що з перших днів грудня бензин та інше паливо для автомобілів почало стрімко дорожчати
На їхню думку, найсильніше на ситуації позначилося подорожчання нафти на світовому ринку: у жовтні ціна досягала 37-ми доларів за барель, а зараз вона підходить до 50 доларів. На українські заправки вплинуло також зростання курсу євро, адже саме в цій валюті обчислюються акцизи на нафтопродукти.
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