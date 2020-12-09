Держава допоможе бізнесу 12 млрд гривень

Підприємцям планується виплатити часткову компенсацію з держбюджету на зазначену суму.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, власники бізнесу зможуть отримати по 8000 гривень.

Також для ФОПів першої групи будуть введені податкові канікули й відбудеться списання податкового боргу, який не перевищує 3060 гривень, пише РБК. Як зазначив Шмигаль, підприємцям продовжать Ліцензії, а також будуть виплачуватися компенсації за єдиним соціальним внеском.

Раніше ми писали, що Кабмін схвалив рішення про продовження карантину до кінця зими.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, рішення про продовження карантину до 28 лютого було прийнято на засіданні уряду. Крім того, був продовжений режим надзвичайної ситуації теж до зазначеної дати.

В рамках нової постанови заклади громадського харчування можуть працювати до 23:00, але проведення розрахункових операцій обмежується до 22:00.

Крім того, в документі йдеться про інші обмеження на період дії посиленого карантину з восьмого по 24 січня. Точний перелік обмежень доопрацюють і опублікують протягом одного дня.

Зазначимо, за словами Степанова, в Україні ввели карантин з 8 по 24 січня через те, що в січні зросте захворюваність на грип та ГРВІ.

Таким чином, планується уникнути завантаження медичної системи.

Зупиняти транспорт і авіасполучення не збираються, проте повинні закритися школи, заклади громадського харчування, салони краси, фітнес-зали, басейни, ринки, а наповнюваність кінотеатрів і закладів культури повинна бути більше 50% місць.

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