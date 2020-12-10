Що потрібно для отримання допомоги

Уряд вирішив підтримати українців, які ризикують втратити доходи через локдауну

Так, з метою реалізації ініціативи президента Кабмін прийняв рішення про надання матеріальної допомоги у розмірі 8000 гривень застрахованим особам, які можуть втратити дохід. На ці цілі Мінсоцполітики з бюджету виділено 13,7 млрд гривень, передає Politeka.net з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що допомогу можуть отримати наймані працівники, які працюють на підприємствах, та фізособи–підприємці, діяльність яких обмежується правилами карантину.

Для отримання допомоги застрахованим особам потрібно мати відкритий банківський рахунок у банку за стандартом IBAN, підключитися до порталу "Дія" та подати через нього заявку до 21 грудня 2020 року включно.

Виплата буде проведена Пенсійним фондом через Ощадбанк орієнтовно 24 грудня 2020 року.

Зазначимо, допомогу не зможуть отримати ті ФОП, які працюють менше трьох місяців, і ті наймані працівники, коториу отримують зарплату вище 30 тис.гривень на місяць.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення про введення посилених карантинних заходів з 8 по 24 січня. Під час локдауну жорсткі заборони торкнуться не всіх: дозволена робота транспорту, магазинів, аптек, поштових служб і дитячих садків.

У той же час будуть закриті школи, кафе, ТРЦ, кінотеатри, ринки, салони краси і спортзали.

Також Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації і термін карантину до 28 Лютого. Зокрема, заборони торкнуться режиму роботи ресторанів, барів і кафе - з 7 до 23 годин, при цьому не можна проводити розрахунок після 22 годин, за винятком доставки і замовлень на винос.

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