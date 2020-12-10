Хто може розраховувати на виплати

Стало відомо, як тепер українцям оплачуватимуть відпустку

Важливе рішення було затверджено під час засідання Кабміну 9 грудня, пише Politeka.net.

Так, Уряд вирішив змінити порядок обчислення середньої зарплати, який застосовується при оплаті відпустки або компенсації за невикористані дні відпочинку.

Тепер дія постанови поширюється і на найманих працівників, які працевлаштовані у ФОП.

І порядок розрахунку середньої заробітної плати тепер торкнеться кожного, оскільки цю постанову використовують при обчисленні суми оплати працівникові відпустки або компенсації за невикористану відпустку.

За підсумками засідання Кабміну були затверджені наступні зміни:

- дія постанови відтепер поширюється і на найманих працівників ФОП, і раніше ця норма поширювалася тільки на працівників підприємств і організацій;

- пропонується враховувати всі види відпусток-раніше враховувалася тільки щорічна оплачувана відпустка;

- автоматично усуваються деякі дискримінаційні підходи;

- спрощується підхід при підвищенні посадових окладів-скасовується механізм коригування виплат.

Раніше ми розповідали, що в Україні хочуть узаконити декретні відпустки для чоловіків, а відповідний законопроект вже був розглянутий в Раді.

Більш того, автори документа пропонують ввести і новий вид відпустки - "одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів".

Роботодавець за власні кошти може надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною більшої тривалості.

Нагадавши, Робочий день скоротять і дадуть додаткову відпустку

Як повідомляла Politeka, виплати на дитину в Україні хочуть змінити, скільки грошей отримають батьки

Також Politeka писала, що Правила виходу в декрет змінять, документ вже в Раді