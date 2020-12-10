Система безоплатної правової допомоги стає більш популярною серед українців

Про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.

Як зазначили у міністерстві, українці найчастіше зверталися за консультацією з питань цивільного, сімейного, спадкового, житлового права, та щодо пенсійного забезпечення.

Окрім цього, у Мінсоцполітики зазначили, що був розроблений мобільний додаток «Безоплатна правова допомога», за допомогою якого українці можуть дізнатися, чи мають вони право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Також через додаток громадяни можуть надіслати запит на отримання адресної правової допомоги, знайти за допомогою геолокації найближчий центр або бюро правової допомоги.

У прес-службі Мінсоцполітики додали, що є ще один додаток "Твоє право", яким можуть користуватися ветерани АТО/ООС.

«Це (додаток - ред.) безкоштовний юридичний довідник, який має чотири розділи: «Права осіб, які постраждали від збройного конфлікту в Україні», «Права осіб, які постраждали від гендерно зумовленого насильства», «Права осіб, які постраждали від торгівлі людьми», а також «Права ветеранів АТО/ООС та членів сімей загиблих», - резюмували у профільному міністерстві.

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Зокрема, всі дані українця будуть оновлюватися, тому відразу з'ясується, якщо він купив автомобіль або здійснив іншу велику покупку карткою.

У порушників, які отримують субсидії, але при цьому роблять великі покупки, виплати скасуються, а далі доведеться повернути всю отриману допомогу доведеться до державного бюджету.

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