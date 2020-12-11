У Раді приготували жорсткі заходи для тих, хто накопичив борги за комунальні послуги і не збирається їх реструктуризувати

Так, профільний комітет парламенту рекомендував включити до порядку денного законопроект № 3613.

Автори законопроекту пропонують прирівняти злісних неплатників за послуги ЖКП з боржниками по аліментах з таким же обмеженням прав.

Варто зазначити, що борги українців за комуналку невпинно зростають. За останніми даними Держслужби статистики, в жовтні вони збільшилися майже на 2 млрд грн в порівнянні з вереснем, досягнувши 56,1 млрд грн. В основному це борги минулих періодів, 5 років і більше, так як поточні рахунки по комуналці українці оплачують непогано, в межах 90-95% в середньому по року. Але недоїмка все одно збільшується.

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Вплинути на ситуацію і покликаний новий закон.

Згідно із законопроектом № 3613, стягувати борг можуть автоматично за виконавчим листом, частинами із зарплати, що нараховується за місцем роботи неплатника. Але не більше 50% заробітку.

Якщо боргів по комуналці накопичилося більше, ніж за чотири місяці, державний виконавець виносить постанову:

  • про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
  • про встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами;
  • про встановлення тимчасового обмеження у праві користування зброєю та у праві полювання;

Інформація про заборони передається виконавчою службою в міграційну службу і патрульну поліцію.

Відновити перераховані права можна, лише повністю погасивши борги. Виняток-можливість керування автомобілем. Якщо неплатник реструктуризував борг і повідомив про це у виконавчу службу, його водійські права знову будуть визнані дійсними.

За несплату боргів по комуналці протягом року і більше передбачені наступні штрафи:

  • рік несплати-штраф 20% від суми боргу;
  • два роки-штраф 30% від суми боргу;
  • три роки і більше-штраф 50% від суми боргу.

Стягнення може бути звернено на майно боржника. Зокрема, на квартиру.

полиция, Харьков

Щоб уникнути можливих негативних наслідків боржникам радять укласти договори реструктуризації боргів.

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