Національний банк України 10 грудня ввів у обіг нові монети

Як передає Роliteka.net, про це повідомила прес-служба НБУ.

Так, монета номіналом п’ять гривень присвячена одній із тварин дванадцятирічного східного календаря, символу 2021 року – Бику.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис Україна; на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на бика, під стрілкою – 2021; унизу ліворуч напис 5 гривень; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2021 року – бика, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).

Також у НБУ повідомили про введення в обіг пам'ятної монети "Володимир Корецький". Її номінал – дві гривні.

Монета присвячена українському юристу-міжнароднику, який брав активну участь у підготовці Загальної декларації прав людини та багатьох інших важливих міжнародних правових документів, ученому, історику права, спеціалісту в галузі міжнародного приватного права та загальної історії держави і права, академіку АН УРСР Володимиру Михайловичу Корецькому.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (угорі) та написи: Національний (ліворуч від герба), Банк України (праворуч від герба), 2/ гривні (під гербом), The Universal Declaration Of Human Rights (по центру); ліворуч – рік карбування монети – 2020, під яким – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ; унизу на тлі аркушів паперу – руки та суддівський молоток (як символ прийняття суддівських рішень).

На реверсі монети на тлі глобуса, що символізує міжнародну діяльність українського правознавця В. Корецького, зображено його портрет.

Національний банк України 26 листопада 2020 року випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену Герою України, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку.

Це перша в Україні вертикальна банкнота.

Сувенірна банкнота містить великий спектр захисних елементів, зокрема – оптично-змінний елемент SPARK у вигляді земної кулі. Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками).

Нагадаємо, нова вертикальна купюра з'явилася в Україні, деталі від Нацбанку.

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