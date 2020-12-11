Українцям розкрили зміни, які стосуються надання компослуг, пільг та субсидій на оплату комуналки в умовах ринку газу

Про це йдеться на офіційному порталі Мінсоцполітики.

Щоб забезпечити правильний розрахунок розміру субсидій та пільг на комунальні послуги, був запроваджений інформаційний обмін між підприємствами, які постачають природний газ населенню, та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

Тепер постачальники газу та підрозділи УСЗН отримуватимуть інформацію про зміну пільговиками/отримувачами житлових субсидій виконавця послуги.

"Отримана від підприємств, які постачають природний газ населенню, інформація щодо отримувачів пільг та житлових субсидій, які стали їх абонентами, дозволить здійснити розрахунок зазначених видів державної допомоги за встановленою виконавцем послуги ціною та проводити перерахування коштів цьому постачальнику за спожитий газ, що особливо важливо при грошовій безготівковій формі виплати пільг та житлових субсидій через АТ Ощадбанк", - підсумували у прес-службі Міністерства соцполітики.

Раніше ми розповідали, що в українців будуть відбирати субсидії на комуналку.

У порушників, які отримують субсидії, але при цьому роблять великі покупки, виплати скасуються, а далі доведеться повернути всю отриману допомогу доведеться до державного бюджету.

забрати пільгові виплати можуть, якщо у одержувача є будинок від 200 квадратних метрів, або квартирою в понад 120 кв.. Претендувати на субсидії не можуть господарі авто, яким менше п'яти років, а також ті, хто зробив одну покупку на суму понад 50 тис.грн.

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