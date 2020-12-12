Стало відомо, скільки грошей спрямовано на фінансування пенсій українців

Як передає Politeka.net , відповідну інформацію розмістила прес-служба ПФУ на сторінці в Facebook.

Так, згідно із затвердженим графіком, 11 грудня триває фінансування пенсій грудень.

"На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 3,1 млрд грн. забезпечено фінансування пенсій грудня на загальну суму 19,6 млрд грн. Виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Головне управління ПФУ в Києві також відзвітувало про фінансування пенсійних виплат грудня.



Згідно з опублікованими даними, на пенсійні виплати в столиці направлено 1640.3 млн грн. З них: 1129.7 млн грн - на виплату через банківські установи та 510.6 млн грн - на виплату через відділення АТ «Укрпошта».

Крім того, в управлінні попередили українців пенсійного віку.

"Шановні пенсіонери! Звертаємося до вас з переконливим проханням без необхідності не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров'ям і життям", - йдеться в повідомленні.



Варто нагадати, що розмір пенсій розраховується за спеціальною формулою і він буде індивідуальним для кожного пільговика: середня зарплата в Україні за останні три роки (цифру дає фонд) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, потім множать на стаж в роках і ще раз множать на коефіцієнт стажу (1%).



