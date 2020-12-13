Нацбанк повідомив українцям про значне зростання цін на тлі карантину

Як стало відомо Politeka.net, вартість послуг і товарів збільшилася через посилення інфляції, неврожаю і ситуації на світовому ринку. Прес-служба НБУ передає на офіційному сайті дані Держспоживслужби.

У листопаді споживча інфляція прискорилася до 3,8% в річному вимірі, проти 2,6% в жовтні. При цьому ціни в місячному вимірі збільшилися на 1,3%. До такого результату призвели подорожчання енергоносіїв, девальвація гривні, зростання виробничих витрат і плогого врожаю в Україні.

Зокрема, збільшилися ціни на соняшникову олію та її похідних продуктів: майонез, маргарин, спред. Українцям доведеться дорожче платити за борошняні та макаронні вироби, рибу, прянощі, напої, м'ясну та молочну продукцію, включаючи вершкове масло. Сирі продукти харчування теж почали рости в ціні, як і цукор, борошно, крупи. Подешевшали тільки овочі з борщового набору.

Ще сильніше подорожчали Непродовольчі товари (1,2% р/р), в першу чергу побутова техніка, ліки, меблі, а ось одяг подешевшав на карантині. Паливо також не поспішає дешевшати, падіння цін у цьому секторі сповільнилося до 13,8% р/р.

"До кінця року інфляція продовжить прискорюватися в результаті подальшого пожвавлення економічної активності і подорожчання енергоносіїв і увійде в цільовий діапазон Національного банку 5% +/- 1 в.п", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, нові гроші хочуть ввести в Україні, озвучені важливі подробиці і терміни: "у Нацбанку вже заявили, що..."

Як повідомляла Politeka, Нацбанк попередив українців про фальшиві гроші, як розпізнати.

Також Politeka писала, що Нацбанк попередив українців, з якими банками можна співпрацювати.